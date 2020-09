В Нижнем Тагиле зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии число зараженных тагильчан возросло до 1769 человек. В Свердловской области общее количество выявленных случаев заражения достигло 28 299, 131 из них был зафиксирован за минувшие сутки. Число выписанных по выздоровлению пациентов составило 66 человек, общее число выздоровевших возросло до 21 390. Зафиксировано семь летальных случая, всего количество умерших достигло 587 человек.

