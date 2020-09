В Свердловской области за сутки выявили 131 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировали 131 случай COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии выявлено 28 299 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 105 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 52 из них на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению из больниц выписано 66 пациентов, общее число выписанных достигло 21 390 человек. С 23 по 24 сентября официально зарегистрировано семь смертельных случаев от COVID-19. Общее число умерших на сегодняшний день составило 587 человек. В России за минувшие сутки коронавирус выявлен в 84 регионах у 6 595 человек. Количество зафиксированных случаев достигло 1 128 836. Количество выписанных по выздоровлению россиян увеличилось на 6 130 человек и составило 929 829 выписанных. С начала пандемии умерли 19 948 человек, в том числе 149 за прошедшие сутки.

