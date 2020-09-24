В Свердловской области за сутки выявили 131 новый случай коронавируса

В Свердловской области за сутки выявили 131 новый случай коронавируса

Сегодня, 12:54Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировали 131 случай COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии выявлено 28 299 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

105 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 52 из них на аппаратах ИВЛ.

По выздоровлению из больниц выписано 66 пациентов, общее число выписанных достигло 21 390 человек.

С 23 по 24 сентября официально зарегистрировано семь смертельных случаев от COVID-19. Общее число умерших на сегодняшний день составило 587 человек.

В России за минувшие сутки коронавирус выявлен в 84 регионах у 6 595 человек. Количество зафиксированных случаев достигло 1 128 836. Количество выписанных по выздоровлению россиян увеличилось на 6 130 человек и составило 929 829 выписанных. С начала пандемии умерли 19 948 человек, в том числе 149 за прошедшие сутки.

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