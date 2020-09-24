В Свердловской области за сутки выявили 131 новый случай коронавируса

В России за минувшие сутки коронавирус выявлен в 84 регионах у 6 595 человек. Количество зафиксированных случаев достигло 1 128 836. Количество выписанных по выздоровлению россиян увеличилось на 6 130 человек и составило 929 829 выписанных. С начала пандемии умерли 19 948 человек, в том числе 149 за прошедшие сутки.