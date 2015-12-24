В Нижнем Тагиле прекращен прием доноров-новичков. Почему? (ФОТО)

Сейчас, спустя уже почти четыре недели, на дверях станции всё ещё висит объявление, сообщающее о том, что приём первичных доноров прекращён. Редакция решила связаться с руководством станции, чтобы узнать, как долго сохранится такое положение и чем оно вызвано.

С какой целью вы этим интересуетесь? Там же написано, что это временно. На то есть необходимые обстоятельства. У вас что, больше тем для оповещения нет? Мне это не понятно ни как начальнику, ни как врачу ответила Петрова Неля Евгеньевна, начальник ОСП-3.

Представим, что человек, который впервые решил сдать кровь и, возможно, спасти чью-то жизнь, получит такой же ответ. Становится интересно, захочет ли кто-то после такой беседы сдавать кровь...

Тем не менее, в регистратуре, которой редакция представилась новым донором, всё же дали некоторые, более подробные и вежливые, пояснения.

Звоните где-то после марта. Возможно, тогда что-то изменится. Январь, февраль точно не принимаем. И декабрь тоже.

Доноры, которые сдавали кровь в этом месяце, не могли не заметить, что теперь посещение станции переливания крови будет осуществляться по предварительной записи. Об этом написано и на сайте станции. Чтобы сдать кровь или плазму будет необходимо записаться у врача-трансфузиолога с 12 до 14 часов в будние дни.

В Нижнем Тагиле приём доноров по предварительной записи начнёт осуществляться с 11 января.