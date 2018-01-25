Проверка Минздрава будет назначена в Нижнем Тагиле по факту отказа в госпитализации

Напомним, мама 17-летней девушки рассказала, что из-за возраста ее ребенка не могут принять в детскую больницу, а во взрослых ссылаются на отсутствие лицензии на педиатрию. С давлением 160/100 тагильчанка планирует поездку в Екатеринбург на платное обследование.

Сейчас обстоятельства несостоявшейся госпитализации рассматриваются в территориальном отделе здравоохранения по Горнозаводскому управленческому округу и в управлении социальных программ и семейной политики Администрации Нижнего Тагила.

Вопрос непонятен. Вообще непонятно, что происходит. Главврач сказал, что всех заведующих обзвонил: заведующих поликлиниками, зав.отделениями больниц – ни к кому они не обращались. Нужно разобраться по факту, нужно поднять медицинскую карту ребенка. Ребенок с давлением, и как так - не приняли. Если есть показания, то должны были принять. Здесь нужно разбираться предметно служебным расследованием сообщили в Управлении социальных программ и семейной политики.

Контакт мамы мы нашли, мы с ней связались и переговорили. Мы рассматриваем ее ситуацию. Потом главный врач того лечебного учреждения, к которому девушка прикреплена территориально, с ней свяжется сообщила Галина Борисевич, и.о. начальника территориального отдела министерства здравоохранения.

25 января в редакцию TagilCity.ru обратилась тагильчанка и рассказала о схожей проблеме, с которой столкнулся в больницах города ее ребенок 17,5 лет. Информация по проблеме была также перенаправлена в Администрацию города и территориальный отдел Минздрава.

Разговаривала с представителем Управления социальных программ. Меня хотят записать к главврачу, не знаю для чего, правда. Видимо, чтобы все разъяснить и больше чтобы ничего такого не повторилось поделилась тагильчанка.

В Управление соц.программ обещали изучить все факты по происшествиям и найти виновных.

Исследовав вопрос, нужно дать людям информацию, как правильно действовать. Чтобы мамы понимали, должна быть инструкция для ребенка 16-17 лет. Попробуем выработать систему, чтобы этот случай стал примером для остальных сообщила начальник управления.