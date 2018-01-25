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Проверка Минздрава будет назначена в Нижнем Тагиле по факту отказа в госпитализации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка Минздрава будет назначена в Нижнем Тагиле по факту отказа в госпитализации

25 января, 16:05Здоровье и экологияИрина Анисимова
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