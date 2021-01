В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19

В Нижнем Тагиле зафиксировано 39 случаев COVID-19 за период с 24 по 25 января, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Нарастающим итогом в Нижнем Тагиле за время пандемии заболели 4 092 человека. В Свердловской области общее число заразившихся достигло 68 304, из них 386 зафиксировано за минувшие сутки. В тяжелом состоянии находятся 469 пациентов, среди них 199 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц региона за сутки выписали 396 человек, общее количество выздоровевших свердловчан достигло 60 815. Зафиксировано 16 летальных случаев за минувшие 24 часа. За время эпидемии от COVID-19 скончались 1 938 жителей Среднего Урала.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter