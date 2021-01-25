В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19

Сегодня, 15:05Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле зафиксировано 39 случаев COVID-19 за период с 24 по 25 января, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Нарастающим итогом в Нижнем Тагиле за время пандемии заболели 4 092 человека.

В Свердловской области общее число заразившихся достигло 68 304, из них 386 зафиксировано за минувшие сутки.

В тяжелом состоянии находятся 469 пациентов, среди них 199 подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц региона за сутки выписали 396 человек, общее количество выздоровевших свердловчан достигло 60 815.

Зафиксировано 16 летальных случаев за минувшие 24 часа. За время эпидемии от COVID-19 скончались 1 938 жителей Среднего Урала.

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