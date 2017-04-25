Всемирная неделя иммунизации проходит в Свердловской области с 24 по 30 апреля (ВИДЕО)

В прошлом году привились более 4,5 млн свердловчан. Благодаря этому, предотвращено 182 тыс. случаев инфекционных заболеваний, таких как корь, коклюш, краснуха, паротит и др. Эпидемиологическая ситуация в Свердловской области остается безопасной.