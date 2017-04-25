Всемирная неделя иммунизации проходит в Свердловской области с 24 по 30 апреля (ВИДЕО)
25 апреля 2017, 11:00Здоровье и экология
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С 24 по 30 апреля на территории Свердловской области проходит Всемирная неделя иммунизации. Цель мероприятия – демонстрация роли вакцинопрофилактики как одного из методов сохранения здоровья.
В прошлом году привились более 4,5 млн свердловчан. Благодаря этому, предотвращено 182 тыс. случаев инфекционных заболеваний, таких как корь, коклюш, краснуха, паротит и др. Эпидемиологическая ситуация в Свердловской области остается безопасной.
Оценка эпидемиологической эффективности вакцинации в Свердловской области показала, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди не привитых детей была выше, чем среди привитых.
Видео: РПН Свердловской области
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