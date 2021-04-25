Выжженные земли и сгоревшие животные: к чему приводят поджоги травы

Однако пока количество и суммы штрафов не особо влияют на количество палов травы. Все дело в том, что надзорным органам сложнее установить личности тех, кто поджигает траву на так называемой «свободной» территории, например, на пустырях рядом или рядом с лесополосами. С дачниками и владельцами частных домов проще, если они жгут траву и мусор на своей территории, то их личности известны сразу. Соответственно и привлечь их к ответственности проще.