Выжженные земли и сгоревшие животные: к чему приводят поджоги травы

Выжженые гектары земли
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание сухой травы делается умышленно, так как существует миф о том, что этот процесс ускорит рост молодой травы. Однако прошлогодняя трава не является преградой для новой поросли. А контролировать такой пал практически невозможно. Также сухая трава может загореться от брошенного окурка или непотушенного костра.
По данным отдела надзорной деятельности, в 2021 году на территории Нижнего Тагила зарегистрирован 81 пожар сухой травы, в 2020 году за аналогичный период — 36.
На территории Горноуральского городского округа в 2021 году было 14 таких пожаров, в 2020 году — 21.
На сегодняшний день в зависимости от погодных условий на пульт девятого пожарно-спасательного отряда поступает от 2 до 20 вызовов. В особо теплые и сухие дни может поступать более 30 вызовов, рассказали TagilCity.ru в ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.
Такая разница в цифрах вызвана пандемией коронавируса, первая волна которого пришлась как раз на весну 2020 года. Ограничительные меры не позволяли тагильчанам часто выходить из дома, но многие из них переживали эпидемию за городом. Отсюда и уменьшение возгораний сухой травы в городе и увеличение их в сельской местности, отмечают специалисты ОНД.
Одни из самых крупных возгораний травы в этом году произошли 20 апреля — в селе Верхняя Черемшанка, в садовых товариществах «Шахтостроитель» и № 12 НТМК. Во всех трех случаях площадь пожаров составила более одного гектара земли.
Опасность для людей и животных
Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесов, жилых и нежилых строений. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков сотрудников спецслужб. А огонь при этом уничтожает дома, имущество, угрожает жизни и здоровью людей.
В этом году, согласно данным отдела надзорной деятельности, в Нижнем Тагиле и ГГО не было столь угрожающих или масштабных пожаров из-за пала травы, где бы пострадали дома или люди. Однако, например, в Талицком районе Свердловской области 14 апреля огонь с сухой травы едва не перекинулся на жилые дома в поселке Маян. По информации МЧС, пожарным удалось отстоять 30 домов. Сложности в тушении огня возникли из-за сильного ветра. Пожар на площади 20 гектаров локализовали в течение трех часов.
Один из крупнейших пожаров в регионе, причиной которых был пал прошлогодней травы, произошел в 2015 году. Тогда в селе Фоминское сгорели девять жилых домов. Для борьбы с огнем задействовали авиацию Минобороны РФ и вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС. Тогда в пожаре никто из людей не пострадал.
Инцидент с причинением вреда здоровью человеку произошел в 2018 году в Нижнем Тагиле. Тогда из-за горевшей травы пострадал охранник автостоянки на Ленинградском проспекте. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться, мужчина попытался сбить его лопатой, но упал в горящую траву. В итоге пенсионер получил ожоги 60% тела и был в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Но не только людям грозит опасность из-за травяного пала. По оценкам биологов, на месте поджога травы нормальная жизнь растении и насекомых восстанавливается лишь через пять-шесть лет, а иногда не восстанавливается вовсе.
Сжигание сухой травы нарушает процесс образования перегноя и обедняет почвенное плодородие, ослабляет рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. Гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. В дыму задыхаются практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы, рассказала редакции учитель биологии Анна Ковалева.
Ответственность за поджоги
Если брать самый простой случай пала сухой травы, то за него, согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено обычное предупреждение или наложен штраф, размер которого составляет: на граждан — в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Сумма штрафов увеличивается во время действия особого противопожарного режима, когда запрещено посещение лесов и разведение открытого огня на дачных участках. Для граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
В случае неосторожного обращения с огнем или нарушения требований пожарной безопасности, ставшего причиной уничтожения чужого имущества или причинения тяжкого вреда здоровью людей, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая которой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200 до 400 тысяч рублей, а часть вторая — штраф за поджог в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
В 2020 году в весенне-летний период сотрудники МЧС выявили более 750 случаев нарушения противопожарного режима. Общая сумма штрафов составила около двух миллионов рублей. В этом году такой режим введен уже в 16 муниципальных образованиях Свердловской области (Нижнего Тагила и ГГО в этом списке нет). Но количество нарушений в ГУ МЧС Свердловской области пока не уточняют.
Однако пока количество и суммы штрафов не особо влияют на количество палов травы. Все дело в том, что надзорным органам сложнее установить личности тех, кто поджигает траву на так называемой «свободной» территории, например, на пустырях рядом или рядом с лесополосами. С дачниками и владельцами частных домов проще, если они жгут траву и мусор на своей территории, то их личности известны сразу. Соответственно и привлечь их к ответственности проще.
Нужно увеличивать штрафы для простых граждан. Потому как, например, юридических лиц внушительные суммы достаточно хорошо сдерживают. Они следят за пожарной безопасностью. Простые же люди относятся к сжиганию травы с большей безалаберностью. По принципу — «подожгу — ничего не будет, а если будет, то не найдут». Конечно, находят и таких, но суммы штрафов достаточно небольшие, поделился мнением с TagilCity.ru сотрудник МЧС по имени Николай.