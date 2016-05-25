В Нижнем Тагиле произошла авария: жители города сообщают об отсутствии горячей и холодной воды
В редакцию TagilCity.ru массово обращаются читатели с ГГМ. Они сообщают о том, что в их домах пропала вода.
На ГГМ сегодня утром «кончилась» холодная вода! В управляющей компании говорят, что произошла авария в пос. Горбуново, устранят к вечеру. Горячей воды нет второй день. Придется, наверное, идти мыться в пруду! -- сообщил в редакцию TagilCity.ru читатель Александр.
Начальник управления городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила подтвердил информацию об аварии и рассказал о том, когда она будет устранена.
В 14 часов авария будет устранена. К 15 часам мы планируем запустить воду на ГГМ. Специалисты, занятые устранением аварии, отчитываются о ходе проведения работ каждые полчаса рассказал журналисту TagilCity.ru Владимир Юрченко.
TagilCity.ru обращает внимание читателей на то, что проблемы с водоснабжением совпали с установлением в Нижнем Тагиле аномальной жары.
© Эрик Х., TagilCity.ru