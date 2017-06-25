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Ливни с градом и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 25 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ливни с градом и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 25 июня

25 июня 2017, 09:05Здоровье и экология
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