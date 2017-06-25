Ливни с градом и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 25 июня
25 июня 2017, 09:05Здоровье и экология
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Сегодня в Нижнем Тагиле ожидается резкое ухудшение погодных условий. Напомним, синоптики напоминали о предстоящей непогоде в выходные дни заранее.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области сообщили о том, что 25 июня пройдут сильные ливни, местами возможен град и грозы. Порывистый ветер может достигать 15-18 м/с.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды тагильчан просят соблюдать меры безопасности:
- не укрываться под деревьями во время сильного ветра;
- не стоять у стен домов, так как возможно обрушение шифера с крыш;
- не находиться во время непогоды под балконами, рекламными щитами и другими плохо закрепленными конструкциями;
- избегать нахождения на остановках общественного транспорта и строительных площадках.
Автомобилистам лучше избежать поездок. А если все-таки предстоит находиться в дороге, то лучше не парковаться под деревьями и рядом с рекламными конструкциями.
Просьба обо всех ЧП сообщать по единому телефону пожарно-спасательной службы: «101».
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