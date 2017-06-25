Ливни с градом и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 25 июня

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области сообщили о том, что 25 июня пройдут сильные ливни, местами возможен град и грозы . Порывистый ветер может достигать 15-18 м/с.

Автомобилистам лучше избежать поездок. А если все-таки предстоит находиться в дороге, то лучше не парковаться под деревьями и рядом с рекламными конструкциями.