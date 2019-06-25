В Свердловской области начали действовать новые правила диспансеризации

Новые правила нацелены на своевременное выявление онкологических заболеваний на стадии, когда благоприятен прогноз на выздоровление.

Профилактический осмотр включает: расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проверку уровня сахара и холестерина в крови, раз в два года — флюорографию, осмотр врача, проведение краткого консультирования. Данных мер достаточно для определения степени риска возникновения заболеваний системы кровообращения, легких и сахарного диабета.

Для граждан от 18 до 39 лет диспансеризация по-прежнему будет проходить раз в три года. В диспансеризацию будет включен ряд мероприятий, направленных на раннее выявление онкологии (онкоскрининг).