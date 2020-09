Количество случаев COVID-19 в Свердловской области достигло почти 28,5 тысячи человек

За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 137 случаев заболевания коронавирусом, пишет оперативный штаб Свердловской области.

106 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 99 в реанимации, 53 подключены к аппаратам ИВЛ. Выписали из больниц 65 человек. Два человека скончались от инфекции. В общей сложности за время пандемии в регионе зафиксировано 28 436 случаев заболевания COVID-19, 21 455 больных выписали, 589 заразившихся скончались от болезни. По России за сутки выявили 7212 случаев заболевания, выписали 4 317 пациентов, 108 заболевших умерли. За время эпидемии в стране подтвердили 1 136 048 случаев COVID-19. Число умерших возросло до 20 056 человек.

