Количество случаев COVID-19 в Свердловской области достигло почти 28,5 тысячи человек

Количество случаев COVID-19 в Свердловской области достигло почти 28,5 тысячи человек

Сегодня, 13:19Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 137 случаев заболевания коронавирусом, пишет оперативный штаб Свердловской области.

106 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 99 в реанимации, 53 подключены к аппаратам ИВЛ.

Выписали из больниц 65 человек. Два человека скончались от инфекции.

В общей сложности за время пандемии в регионе зафиксировано 28 436 случаев заболевания COVID-19, 21 455 больных выписали, 589 заразившихся скончались от болезни.

По России за сутки выявили 7212 случаев заболевания, выписали 4 317 пациентов, 108 заболевших умерли.

За время эпидемии в стране подтвердили 1 136 048 случаев COVID-19. Число умерших возросло до 20 056 человек.

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