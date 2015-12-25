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Россельхознадзор с 1 января запретил ввоз свинины с Украины из-за АЧС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россельхознадзор с 1 января запретил ввоз свинины с Украины из-за АЧС

25 декабря 2015, 11:55Здоровье и экологияMaurice
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