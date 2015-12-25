Россельхознадзор с 1 января запретил ввоз свинины с Украины из-за АЧС

Россельхознадзор вводит с 1 января временные ограничения на поставки в РФ свиноводческой продукции со всей территории Украины, сообщило ведомство.

Причиной тому послужили ухудшающаяся эпизоотическая ситуация в Украине по африканской чуме свиней, которая свидетельствует о распространении вируса в дикой фауне, недостаточные объемы проводимых в дикой фауне мониторинговых исследований, а также непредставление исчерпывающей информации относительно ситуации с АЧС на территории различных регионов Украины сказано в сообщении.

Ограничения действуют в отношении живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, кормов и кормовых добавок для свиней.