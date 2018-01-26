Российские туристы стали чаще привозить вирусы из-за границы
26 января, 22:05Здоровье и экология
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За три года, с 2014 по 2017, в 3 раза выросло количество российских туристов, которые пересекали госграницу будучи заражёнными.
Более трёх тысяч зараженных россиян перешли госграницу в 2017 году.
Среди вирусов, которыми заразились российские туристы, популярными остаются холера, малярия, чума, желтая лихорадка. Встречаются и заболевания, выявленные учёными относительно недавно, например, вирус Коксаки.
Как отмечают «Известия», среди популярных у российских туристов направлений самыми неблагополучными с точки зрения инфекции являются Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Шри-Ланка, Мальдивы и Китай.
Специалисты отметили, что с 2014 года количество заражённых россиян увеличилось в 3 раза.
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