Российские туристы стали чаще привозить вирусы из-за границы

Более трёх тысяч зараженных россиян перешли госграницу в 2017 году.

Среди вирусов, которыми заразились российские туристы, популярными остаются холера, малярия, чума, желтая лихорадка. Встречаются и заболевания, выявленные учёными относительно недавно, например, вирус Коксаки.

Как отмечают «Известия», среди популярных у российских туристов направлений самыми неблагополучными с точки зрения инфекции являются Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Шри-Ланка, Мальдивы и Китай.

Специалисты отметили, что с 2014 года количество заражённых россиян увеличилось в 3 раза.