Болезни системы кровообращения были выявлены у 30% свердловчан в 2018 году

В ходе медицинских обследований врачи выявили 105 тысяч заболеваний. Чаще всего свердловчане имеют заболевания системы кровообращения. Именно они составили 30% от общего количества выявленных болезней.

Заместитель министра здравоохранения Ирена Базите посоветовала свердловчанам менять образ жизни, для того, чтобы избежать риск возникновения инсультов и инфарктов.

Также у 30% людей были выявлены проблемы с питанием, каждый пятый свердловчанин имеет лишний вес.