Болезни системы кровообращения были выявлены у 30% свердловчан в 2018 году
Сегодня, 12:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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540 тысяч жителей Свердловской области в 2018 году прошли диспансеризацию. Болезни системы кровообращения вновь оказались среди самых распространенных заболеваний в регионе.
В ходе медицинских обследований врачи выявили 105 тысяч заболеваний. Чаще всего свердловчане имеют заболевания системы кровообращения. Именно они составили 30% от общего количества выявленных болезней.
Заместитель министра здравоохранения Ирена Базите посоветовала свердловчанам менять образ жизни, для того, чтобы избежать риск возникновения инсультов и инфарктов.
Также у 30% людей были выявлены проблемы с питанием, каждый пятый свердловчанин имеет лишний вес.
В прошлом году по итогам диспансеризации были выявлены 537 случаев злокачественных новообразований, более половины из них – на ранней стадии, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
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