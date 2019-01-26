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Болезни системы кровообращения были выявлены у 30% свердловчан в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Болезни системы кровообращения были выявлены у 30% свердловчан в 2018 году

Сегодня, 12:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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