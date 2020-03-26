Из-за коронавируса аптека в Нижнем Тагиле запустила своё производство антисептика

Заведующая аптекой Наталья Павздерина рассказала TagilCity.ru, что в период распространения коронавируса антисептик пользуется популярностью у тагильчан. Продажи уже стартовали.

Сегодня продали уже 50 штук. Люди хорошо берут, сказала заведующая.

Также она добавила, что в аптеке будут продолжать изготавливать и разливать антисептик. Он продаётся в ёмкостях по 100 миллилитров и хранится 10 дней.