Из-за коронавируса аптека в Нижнем Тагиле запустила своё производство антисептика
Сегодня, 26 марта, Центральная аптека Нижнего Тагила начала собственное производство антисептика для нераспространения вирусных заболеваний.
Заведующая аптекой Наталья Павздерина рассказала TagilCity.ru, что в период распространения коронавируса антисептик пользуется популярностью у тагильчан. Продажи уже стартовали.
Сегодня продали уже 50 штук. Люди хорошо берут, сказала заведующая.
Также она добавила, что в аптеке будут продолжать изготавливать и разливать антисептик. Он продаётся в ёмкостях по 100 миллилитров и хранится 10 дней.
Напомним, с 19 марта в Нижнем Тагиле объявлен режим повышенной готовности. Согласно постановлению, массовые мероприятия численностью более 50 человек следует отменить; школьники до 29 марта находятся на каникулах, а с 30 числа переходят на дистанционное обучение; отменены весенние смены в детских лагерях, приостановлены занятия в кружках и секциях; закрыты музеи, библиотеки, цирк, кинотеатр «Красногвардеец»; ограничено посещение судов и администрации; часть тагильских СМИ начали работать удаленно. 25 марта в городе начал работу под руководством Владислава Пинаева штаб по противодействию распространения коронавируса. Участники первого заседания заверили, что случаев заболевания в Нижнем Тагиле не зафиксировано, эпидемиологическая обстановка стабильная.