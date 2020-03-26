На время нерабочей недели школьных врачей Нижнего Тагила прикрепят к поликлиникам

Медик отметил, что согласились не все, однако их и не обязывали.

Те, кто не хотят понять и войти в ситуацию, которую освятил вчера президент, ищут способы ухода от ответственности. Кто-то согласился. Остальные, пожалуйста, различные формы предусмотрены трудовым законодательством,заявил Клейменов.

Ранее в редакцию TagilCity.ru пришло сообщение, что школьных медиков и фельдшеров отправляют на неделю без содержания, либо предлагают брать отпуск.

Как пояснил Дмитрий Клеймнов, это, действительно, предлагали тем, кто отказался от прикрепления к поликлинике на время нерабочей недели.

Они вносят раздрай в работу учреждения — это очень нехорошо. Тем более, мы договорились, что всей страной встаём на защиту населения,отметил главврач.