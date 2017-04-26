13 студентов и сотрудников УрФУ в Екатеринбурге попали в больницу с кишечной инфекцией после посещения пищеблока в вузе

Сообщается, что с 18 по 25 апреля в столовой было выявлено 13 случаев заболевания кишечной инфекцией среди студентов и преподавателей. Как оказалось, в работе пищеблока было множество нарушений: от несоблюдения норм работы персонала до неправильного хранения продуктов. На месте уже была проведена дезинфекция.