13 студентов и сотрудников УрФУ в Екатеринбурге попали в больницу с кишечной инфекцией после посещения пищеблока в вузе
26 апреля 2017, 08:50Здоровье и экология
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В столовой УрФУ в Екатеринбурге накануне отравились 13 человек. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку пищеблока учреждения, передают «Известия».
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что с 18 по 25 апреля в столовой было выявлено 13 случаев заболевания кишечной инфекцией среди студентов и преподавателей. Как оказалось, в работе пищеблока было множество нарушений: от несоблюдения норм работы персонала до неправильного хранения продуктов. На месте уже была проведена дезинфекция.
У заболевших был выявлен норовирус. Сейчас столовая временно не работает. А материалы о длительном закрытии пищеблока были направлены в суд.
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