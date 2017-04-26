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13 студентов и сотрудников УрФУ в Екатеринбурге попали в больницу с кишечной инфекцией после посещения пищеблока в вузе
Сюжеты:
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13 студентов и сотрудников УрФУ в Екатеринбурге попали в больницу с кишечной инфекцией после посещения пищеблока в вузе

26 апреля 2017, 08:50Здоровье и экология
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