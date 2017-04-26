До 20 градусов тепла обещают синоптики в пятницу в Нижнем Тагиле

Синоптики прогнозируют, что 28 апреля в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +20 градусов. Ожидается небольшой дождь.

Сегодня, 26 апреля ожидается до +15 градусов тепла с западным ветром, возможен дождь.

В четверг, 27 апреля в дневное время обещают до +16 градусов, ночью +2…+7.