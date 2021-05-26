Более 6 тысяч случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии

В регионе за сутки инфекция диагностирована у 94 свердловчан, больше всего заболевших в Екатеринбурге — 48. За все время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 88 814 случаев инфицирования. Отмечается, что состояние 238 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них лежат в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
С 25 по 26 мая из больниц по выздоровлению выписан 101 человек, таким образом, общее число выздоровевших составило 82 693 пациента. За сутки зафиксировано 12 смертельных случаев от коронавируса, всего за время пандемии скончалось 3 367 свердловчан.