Более 6 тысяч случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии

Более 6 тысяч случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии
Более 6 тысяч случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии
Сегодня, 20:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
У 6 018 жителей Нижнего Тагила диагностирован COVID-19 с начала пандемии, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В регионе за сутки инфекция диагностирована у 94 свердловчан, больше всего заболевших в Екатеринбурге — 48. За все время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 88 814 случаев инфицирования. Отмечается, что состояние 238 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них лежат в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С 25 по 26 мая из больниц по выздоровлению выписан 101 человек, таким образом, общее число выздоровевших составило 82 693 пациента. За сутки зафиксировано 12 смертельных случаев от коронавируса, всего за время пандемии скончалось 3 367 свердловчан.

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