Более 6 тысяч случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии

В регионе за сутки инфекция диагностирована у 94 свердловчан, больше всего заболевших в Екатеринбурге — 48. За все время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 88 814 случаев инфицирования. Отмечается, что состояние 238 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них лежат в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.