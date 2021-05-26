Непригодными для купания признаны все водоемы Свердловской области

Организованные места для купания отсутствуют в Свердловской области. По заключению регионального Роспотребнадзора ни один водоем не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

При этом в специально-отведенных местах можно отдыхать, сообщает управление регионального Роспотребнадзора. Согласно законодательству, купаться в реке или озере разрешается только при его соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам. Кроме того, собственник или арендатор зоны отдыха обязан организовать постоянный контроль за качеством воды. Для этого он должен предоставлять в ведомство заявление и результаты экспертизы. Однако подобных заявок не поступало. Роспотребнадзором выдано 13 санитарно-эпидемиологических заключений на водоемы, которые разрешено использовать для организации на них отдыха. А вот купание там запрещено. Санитарными врачами было взято 22 пробы воды из рек, где обычно купаются свердловчане. Почти половина и них не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям. При этом каждая пятая проба з 25 показала неудовлетворительный результат по микробиологическим показателям.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter