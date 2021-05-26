Прохладно и облачно будет в Нижнем Тагиле до конца недели

Прохладно и облачно будет в Нижнем Тагиле до конца этой недели. В среду, 26 мая на территории муниципалитета вновь ожидаются грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

По данным метеорологических служб в среду, 26 мая в Нижнем Тагиле ожидается переменная облачность, возможно выпадение осадков в виде дождя. Температура воздуха днем прогреется до +18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В четверг, 27 мая синоптики прогнозируют переменную облачность и похолодание до +16 градусов в дневные часы и +8 в ночные. Днем в пятницу, 28 мая столбики термометров поднимутся до +20. Однако уже к субботе жара вернется в Нижний Тагил. 29 мая обещают до +28 днем и +11 ночью. К вечеру возможна гроза. В воскресенье, 30 мая синоптики обещают дожди и грозы. Температура воздуха днем прогреется до +20 градусов.

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