Предупреждение о граде и сильном ветре продлено в Нижнем Тагиле

Штормовое предупреждение о сильных ветрах и граде продлено в Нижнем Тагиле. В ночь на 27 мая ожидается сильный дождь, гроза и крупный град.

Также прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила. Осадки и порывы ветра могут стать причиной повреждения крыш жилых домов, остекления зданий и строений. Также могут пострадать автомобили от слабоукрепленных конструкций и деревьев. Спасатели рекомендуют быть внимательнее, соблюдать ПДД, скорость и дистанцию, а также быть аккуратнее при совершении маневров. В случае возникновения происшествия или необходимости в получении помощи рекомендуется обращаться по телефону службы МЧС 101 или экстренных служб — 112.

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