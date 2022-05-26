Предупреждение о граде и сильном ветре продлено в Нижнем Тагиле

Предупреждение о граде и сильном ветре продлено в Нижнем Тагиле
Предупреждение о граде и сильном ветре продлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:26Здоровье и экологияФото: 1MI
Штормовое предупреждение о сильных ветрах и граде продлено в Нижнем Тагиле. В ночь на 27 мая ожидается сильный дождь, гроза и крупный град.

Также прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила.

Осадки и порывы ветра могут стать причиной повреждения крыш жилых домов, остекления зданий и строений. Также могут пострадать автомобили от слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Спасатели рекомендуют быть внимательнее, соблюдать ПДД, скорость и дистанцию, а также быть аккуратнее при совершении маневров.

В случае возникновения происшествия или необходимости в получении помощи рекомендуется обращаться по телефону службы МЧС 101 или экстренных служб — 112.

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