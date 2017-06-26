Акции тестирования на ВИЧ-инфекцию продолжаются в Нижнем Тагиле

С 27 по 30 июня в Нижнем Тагиле продолжатся акции бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Так, 27 июня с 16 до 19 часов сдать кровь на анализ можно будет в помещении кинотеатра «Родина». 28 июня акция пройдет в то же время на территории привокзальной площади. 29 июня желающие могут пройти тестирование в ТРЦ «КИТ», а 30 июня – в помещении КРЦ «Россия» - так же, с 16 до 19 часов. .