Экстренное предупреждение о погоде в Нижнем Тагиле продлено на 26 июня
26 июня 2017, 10:30Здоровье и экология
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Уральское УГМС снова предупреждает об ухудшении погодных условий в Нижнем Тагиле. Ожидаются сильный ветер, гроза, крупный град.
Сюжеты: Нижний Тагил
26 июня ожидается сильный проливной дождь, гроза. крупный град. Напомним, такое же предупреждение было выпущено ЕДДС Нижнего Тагила на 25 июня.
Ветер усилится и достигнет скорости 20-25 м/с. Из-за ливней возможны затопление территорий, дождевой поток, размыв почвы и дорожного полотна, повреждения сельскохозяйственных культур. а также воздушных линий связи и ЛЭП. Возможны затруднения при проведении наружных работ и движении автотранспорта.
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