Экстренное предупреждение о погоде в Нижнем Тагиле продлено на 26 июня

Ветер усилится и достигнет скорости 20-25 м/с. Из-за ливней возможны затопление территорий, дождевой поток, размыв почвы и дорожного полотна, повреждения сельскохозяйственных культур. а также воздушных линий связи и ЛЭП. Возможны затруднения при проведении наружных работ и движении автотранспорта.