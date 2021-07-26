Из-за смерти врача работу поликлиники на Руднике в Тагиле останавливать не планируют

Из-за смерти врача работу поликлиники на Руднике в Тагиле останавливать не планируют
Из-за смерти врача работу поликлиники на Руднике в Тагиле останавливать не планируют
Сегодня, 13:38Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
После смерти единственного врача в поликлинике Рудника имени III Интернационала Галины Моревой останавливать работу медучреждения не собираются.

После смерти 64-летней Галины Моревой — заведующей терапевтическим отделением в поликлинике на Руднике, многие тагильчане обеспокоены судьбой медучреждения.

Пациенты отмечают, что женщина, проработавшая в здравоохранении свыше 30 лет, была единственным врачом в поликлинике и переживают, что район может остаться без надлежащей медицинской помощи.

Страхи тагильчан развеяла главврач Городской больницы № 4 Ирина Владимировна Конюхова.

Мы никогда не планировали закрывать поликлинику на Руднике имени III Интернационала и не планируем делать этого и теперь. Работа не остановлена, учреждение продолжает принимать пациентов. Конечно, Галина Анатольевна — это действительно незаменимый работник, хороший, внимательный доктор. Таким людям замены просто не может быть, рассказала TagilCity.ru руководитель ГБ № 4 Нижнего Тагила, к которой относится и медпункт на Руднике.

Напомним, тагильский врач Галина Морева скончалась в больнице после борьбы с коронавирусом 24 июля 2021 года. На протяжении многих лет она была заведующей терапевтическим отделением в поликлинике на Руднике, коллеги отзываются о ней как о светлом и добром человеке, высоко квалифицированном работнике.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
смертьздоровьеобществополиклиниказдравоохранениеврачГБ №4Нижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы