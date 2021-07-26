Из-за смерти врача работу поликлиники на Руднике в Тагиле останавливать не планируют

Мы никогда не планировали закрывать поликлинику на Руднике имени III Интернационала и не планируем делать этого и теперь. Работа не остановлена, учреждение продолжает принимать пациентов. Конечно, Галина Анатольевна — это действительно незаменимый работник, хороший, внимательный доктор. Таким людям замены просто не может быть, рассказала TagilCity.ru руководитель ГБ № 4 Нижнего Тагила, к которой относится и медпункт на Руднике.