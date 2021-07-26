Из-за смерти врача работу поликлиники на Руднике в Тагиле останавливать не планируют

После смерти 64-летней Галины Моревой — заведующей терапевтическим отделением в поликлинике на Руднике, многие тагильчане обеспокоены судьбой медучреждения.
Пациенты отмечают, что женщина, проработавшая в здравоохранении свыше 30 лет, была единственным врачом в поликлинике и переживают, что район может остаться без надлежащей медицинской помощи.
Страхи тагильчан развеяла главврач Городской больницы № 4 Ирина Владимировна Конюхова.
Мы никогда не планировали закрывать поликлинику на Руднике имени III Интернационала и не планируем делать этого и теперь. Работа не остановлена, учреждение продолжает принимать пациентов. Конечно, Галина Анатольевна — это действительно незаменимый работник, хороший, внимательный доктор. Таким людям замены просто не может быть, рассказала TagilCity.ru руководитель ГБ № 4 Нижнего Тагила, к которой относится и медпункт на Руднике.
Напомним, тагильский врач Галина Морева скончалась в больнице после борьбы с коронавирусом 24 июля 2021 года. На протяжении многих лет она была заведующей терапевтическим отделением в поликлинике на Руднике, коллеги отзываются о ней как о светлом и добром человеке, высоко квалифицированном работнике.