Прохладно и пасмурно будет в Нижнем Тагиле в начале недели

Прохладно и пасмурно будет в Нижнем Тагиле в начале недели
Прохладно и пасмурно будет в Нижнем Тагиле в начале недели
Сегодня, 10:43Здоровье и экологияФото: Евгения Гаева
По данным синоптиков, в начале новой рабочей недели в Нижнем Тагиле будет прохладно и пасмурно. Дневные температуры установятся на отметке +15…+19 градусов.

По данным метеорологических служб, в понедельник 26 июля в Нижнем Тагиле ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +5.

Со вторника 27 июля до конца рабочей недели местами ожидаются дожди, а также усиление ветра — с порывами до 16 метров в секунду. Дневные температуры установятся на отметке +15…+19 градусов, а ночью — до +12 градусов.

Потепление синоптики прогнозируют только к выходным дням.

Напомним, аномальное похолодание ожидается в регионах Урала и Западной Сибири в начале недели. С 26 июля в регионе ожидается вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры 0 местами до +4…+6 градусов.

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