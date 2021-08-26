Повысить качество жизни: как заботятся о паллиативных пациентах в Детской горбольнице

Злокачественные новообразования у детей встречаются реже, чем у взрослых. Продолжительность заболевания у детей может составлять от нескольких дней до нескольких лет. Время для начала паллиативной помощи порой сложно определить, это совершенно индивидуально: одному ребенку паллиативная помощь может понадобиться с самого младенчества, в то время как другому ребенку с таким же состоянием она не понадобится в течение многих лет.