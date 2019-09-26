Гидрометцентр сообщил о температурных аномалиях этой зимой
Сегодня, 12:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал какие температуры ожидаются в России этой зимой, пишет ТАСС.
По словам синоптика, аномально теплая погода в период с октября по март ожидается в Европейской и Азиатской частях России, а также на Севере. На Юге России, наоборот, прогнозируются аномальные температуры со знаком минус.
Более подробный прогноз на предстоящую зиму синоптики обещали выпустить 30 сентября.
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