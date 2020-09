В Екатеринбурге на «ковидный» режим перевели дополнительные бригады «скорой»

Подстанцию скорой медицинской помощи № 7 Екатеринбурга перевели на работу с коронавирусными пациентами, пишет 66.ru.

После улучшения эпидемиологической ситуации в столице Урала оставили только одну подстанцию № 15. Однако, бригад оказалось недостаточно, чтобы справиться с неожиданным осенним наплывом пациентов. В помощь были выделены 14 бригад с подстанции № 7, которые ранее уже имели четырехмесячный опыт в работе с зараженными COVID-19. Их вернули в обычный режим 25 августа. Напомним, по данным оперштаба Свердловской области, в регионе за сутки с 25 на 26 сентября выявлено 139 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев COVID-19

