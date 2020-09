В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев COVID-19

За 25–26 сентября зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом в Свердловской области, сообщает оперштаб региона.

Нарастающим итогом за время пандемии выявили 28 575 случаев заболевания. Общее число выписанных по выздоровлению из больниц пациентов составило 21 519 человек, из них 64 за последние сутки. От коронавируса скончались три человека, всего в Свердловской области от инфекции зарегистрировано 592 летальных случая. В России за минувшие сутки выявили 7 523 случая заболевания в 85 регионах, общее количество заболевших стало 1 143 571. Из больниц по выздоровлению выписано 6004 человека, с начала пандемии всего 940 150 пациентов. За сутки зарегистрировано 169 летальных случая, всего количество смертей достигло 20 225 случаев.

