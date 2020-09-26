В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 7 523 случая заболевания в 85 регионах, общее количество заболевших стало 1 143 571. Из больниц по выздоровлению выписано 6004 человека, с начала пандемии всего 940 150 пациентов. За сутки зарегистрировано 169 летальных случая, всего количество смертей достигло 20 225 случаев.