За прошедшие сутки в России зафиксировано 17 347 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии в стране выявили 1 531 224 заболевших россиянина в 85 регионах. Число выписанных по выздоровлению составило 1 146 096 человек, из них 7 574 пациентов за последние сутки. Зафиксировано 219 случаев смерти от коронавируса, с начала пандемии выявили 26 269 летальных случаев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter