Тагильская Демидовская больница стала одной из худших в списке «Гражданского патруля»

По словам руководителя областного отделения фонда Романа Тихонова, фотографии больниц и поликлиник присылали им пациенты и сами врачи. Жалобы поступили на 11 больниц, В большинстве случаев они касаются состояния зданий.

В список семи «самых страшных» медучреждений попала и Демидовская городская больница в Нижнем Тагила. На фото запечатлены ободранные стены и полы.