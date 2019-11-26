Тагильская Демидовская больница стала одной из худших в списке «Гражданского патруля»
Сегодня, 18:23Здоровье и экологияФото: «Гражданский патруль»
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Демидовская городская больница в Нижнем Тагила относится к самым «страшным» медучреждениям Свердловской области по версии фонда «Гражданский патруль», который на общественных началах занимается защитой прав потребителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам руководителя областного отделения фонда Романа Тихонова, фотографии больниц и поликлиник присылали им пациенты и сами врачи. Жалобы поступили на 11 больниц, В большинстве случаев они касаются состояния зданий.
В список семи «самых страшных» медучреждений попала и Демидовская городская больница в Нижнем Тагила. На фото запечатлены ободранные стены и полы.
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Кроме того, худшими по версии «Гражданского патруля» стали ЦГБ Верхней Салды, Ирбита, Красноуфимская районная больница, фельдшерские пункты в посёлке Зюзельском и селе Кишкинском, а также Противотуберкулезный диспансер № 2 в Краснотурьинске.
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