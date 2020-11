В Свердловской области увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусом

В Свердловской области зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом, за сутки подтвердили 391 случай COVID-19. Об этом сообщают в оперативном штабе Свердловской области.

Кто заболел? Больше всего заболевших зарегистрировали в Екатеринбурге (156), инфицированные были выявлены и в Нижнем Тагиле (30). Также коронавирус зафиксировали у жителей Алапаевска, Верхней Салды, Кушвы, Первоуральска, ЗАТО Свободный и других городах и округах. Состояние 535 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 318 из них находится в реанимации, в том числе 219 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число пациентов госпитализированных в состоянии средней тяжести в больницы — 96, проходящих лечение — 2 451. В России сегодня также зафиксирован рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — 25 487 случаев. 23 ноября было выявлено чуть меньше пациентов, а именно 25 173 случая. Больше всего заболевших в Москве — 6075, Санкт-Петербурге — 3669 и Московской области — 1022. Всего с начала пандемии в Свердловской области инфекция была зарегистрирована у 44 775 человек, по стране выявлено 2 187 990 заболевших россиян. Где выздоровели? Помимо заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться и количество тех, кто выздоровел. Так, в Свердловской области за сутки выписали 395 человек в сравнении с 391 заболевшим, а в России выздоровели 25 073 человека, что немного меньше случаев инфицирования. Больше всего пациентов выписали в Москве — 6229, Санкт-Петербурге — 1862 и Нижегородской области — 677. В регионе общее число выписанных приближается к 37 тысячам случаев и составляет 36 975 человек. По стране за все время пандемии выздоровели уже 1 685 492 пациентов. Роспотребнадзор сообщает, что за последние сутки было проведено 505 тысяч тестов, под наблюдением медиков остаются 492 333 россиянина. Случаи смерти От пандемии коронавируса умирает все больше жителей России. За сутки в стране зарегистрировано 524 летальных случая, это новый рекорд по смертности с начала пандемии. Вчера от инфекции скончались 507 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 73 и Красноярском крае — 25. Всего от коронавируса умерли 38 062 пациента. В Свердловской области за сутки было зарегистрировано восемь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Число умерших с начала пандемии приближается к одной тысяче человек и составляет 988 пациентов.

