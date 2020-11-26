В Свердловской области увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусом

Так, в Свердловской области за сутки выписали 395 человек в сравнении с 391 заболевшим, а в России выздоровели 25 073 человека, что немного меньше случаев инфицирования. Больше всего пациентов выписали в Москве — 6229, Санкт-Петербурге — 1862 и Нижегородской области — 677.