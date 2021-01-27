Иммунолог заявил об опасности занятий спортом после COVID-19

Иммунолог заявил об опасности занятий спортом после COVID-19

Сегодня, 14:52Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Врач-иммунолог Илья Кукин рассказал об опасности занятий спортом после выздоровления от коронавируса, пишут «Новые известия».

Те, кто резко возвращается к спортивным тренировкам сразу после выздоровления, рискуют навредить себе. Об этом врач заявил в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Он отметил, что возвращение к привычным нагрузкам и интенсивным тренировкам может спровоцировать постковидные состояния и повторное заболевание.

По данным врачей, после выхода из болезненного состояния, которое вызывает коронавирус, у пациента снижается иммунитет. Его организм не способен выдерживать большие физические нагрузки. Причиной является большой расход энергии во время болезни.

Чтобы избежать осложнений после вируса, специалисты рекомендуют возвращаться к режиму постепенно, без больших нагрузок. При их определении желательно обратиться ко врачу.

спортболезнькоронавирус
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