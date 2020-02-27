Тагильчан приглашают проверить здоровье в Единый день диспансеризации
Сегодня, 17:47Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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29 февраля в Нижнем Тагиле пройдет Единый день диспансеризации, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Жителей города со всех районов приглашают обследовать свое здоровье в городской поликлинике № 4 на улице Новострой, 24. Диспансеризация будет проходить с 8 до 14 часов. С собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Обследование направлено на выявление сахарного диабета, онкологий, заболеваний сердца и легких.
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