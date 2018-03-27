1 469 жителей Нижнего Тагила прошли обучение при подготовке к весеннему паводку

При подготовке к паводку на территории Нижнего Тагила было проведено 91 мероприятие и размещен 31 пункт временного размещения, которые могут принять до 8,5 тыс. человек. Также 1469 жителей прошли обучение действиям в условиях экстренной ситуации в связи с наводнением.

Гидротехнические мероприятия прошли проверку со стороны экстренных служб города. На каждом из них была создана аварийная бригада, произведен запас необходимых в случаях ЧС материалов, проведена ревизия техники и оборудования.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ведётся постоянный мониторинг льда и снежного покрова, а с 23 марта начался объезд плотин. Дополнительно будет организован постоянный сбор информации от жителей, которые проживают вблизи городских водоёмов.