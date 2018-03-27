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1 469 жителей Нижнего Тагила прошли обучение при подготовке к весеннему паводку
Сюжеты:
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1 469 жителей Нижнего Тагила прошли обучение при подготовке к весеннему паводку

27 марта, 23:15Здоровье и экология
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