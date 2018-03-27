ЗОЖ-маркировка появится в России на продуктах до конца года

Предполагается разделение продуктов на три группы. Принадлежность к группе определяется содержанием в товарах жиров, добавленного сахара и поваренной соли.

Первая группа почти не имеет препятствий для получения маркировки - это фрукты, овощи, мясо, рыба. Вторая группа - это продукты, для которых статус полезного невозможен: шоколад, кондитерские изделия и им подобные. Продукты из третьей группы могут получить маркировку при соблюдении пороговых значений сахара, соли и жира.