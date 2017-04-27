Сотрудники УВЗ вышли на улицы Нижнего Тагила на весенние субботники (ФОТО)

Весенние субботники по уборке территории Вагонки пройдут с 20 апреля по 5 мая. Тысячи работников нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» будут очищать от мусора и прошлогодней сухой травы улицы, проспекты и площади Дзержинского района. Кроме уборки, будут побелены бордюры, прибраны газоны и тротуары.

Главные достопримечательности Вагонки – курган «Память» и площадь Танкостроителей - уже привели в порядок.

В оставшиеся дни субботники пройдут в парке Дворца Окунева, Пионерском сквере, Аллее Славы, на Восточном шоссе, Ленинградском проспекте, у памятника Дзержинскому.

Маркетолог отдела сбыта гражданской продукции Анатолий Кужелев отметил:

Каждый год мы помогаем городу быть чище. Это не только важно, но и полезно для здоровья, для настроения и в целом для тонуса.

Уралвагонзавод обеспечил участников субботников необходимым инвентарем – лопатами, граблями, метлами, щетками. Выделены одна тонна извести для побелки, 30 000 мешков и пластиковые ведра под мусор, перчатки для работы и сигнальные жилеты, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.