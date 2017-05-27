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Только одно озеро из 23 водных объектов Среднего Урала рекомендовано Роспотребнадзором использовать для купания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Только одно озеро из 23 водных объектов Среднего Урала рекомендовано Роспотребнадзором использовать для купания

27 мая 2017, 21:00Здоровье и экология
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