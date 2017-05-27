Только одно озеро из 23 водных объектов Среднего Урала рекомендовано Роспотребнадзором использовать для купания
27 мая 2017, 21:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По состоянию на 26 мая 2017 года только озеро Щучье после проверки Роспотребнадзора может быть рекомендовано для купания в Свердловской области.
Ежегодно Управление Роспотребнадзора Свердловской области проводит мониторинг состояния воды в зонах купания. На Среднем Урале таких мест зарегистрировано 105. Они расположены в 75 водных объектах региона.
С 1 по 22 мая были взяты и исследованы пробы из 23 водоемов. Согласно полученным результатам проверки, имеет соответствующие санэпидзаключение и полностью соответствуют санитарным нормам только озеро Щучье.
© TagilCity.ru
нарушениеводапроверкабезопасностьздоровьеисследованиеРоспотребнадзорводоемысанитарные нормыводоемозеромониторингкупаниеисследованияочистка водоемов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей