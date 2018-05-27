Холодное и дождливое начало лета ожидается в Нижнем Тагиле
27 мая, 12:30Здоровье и экология
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По прогнозам уральских синоптиков, конец мая и начало июня в Нижнем Тагиле будут холодными, пасмурными и дождливыми. Температура воздуха прогреется максимум до +10 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В последние дни весны — 30 и 31 мая температура днем составит от + 8 до +10 градусов, ночью от +2 до +5 градусов.
В начале лета потепления не ожидается. 1 и 2 июня воздух прогреется до +10 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4.
Всю неделю с 28 мая по 3 июня будут дожди. Ветер — до 3 м/с, пишет «Наша газета».
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