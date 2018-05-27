Холодное и дождливое начало лета ожидается в Нижнем Тагиле

В последние дни весны — 30 и 31 мая температура днем составит от + 8 до +10 градусов, ночью от +2 до +5 градусов.

В начале лета потепления не ожидается. 1 и 2 июня воздух прогреется до +10 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4.

Всю неделю с 28 мая по 3 июня будут дожди. Ветер — до 3 м/с, пишет «Наша газета».