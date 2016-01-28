Пациенты детского онкоцентра Екатеринбурга остались без жизненно важного лекарства

Производством «Даунорубицина» в стране занимался только один завод — «Лэнс-Фарм». Недавно предприятие выкупил американский концерн. Новый владелец принял решение снять лекарство с производства, признав его выпуск нерентабельным. Один флакон «Даунорубицина» стоит всего 150 рублей.

Гораздо выгоднее выпускать что-то более дорогостоящее комментируют в фонде «Мы вместе».

Благотворительный детский фонд «Мы вместе»:

Когда перед самым Новым годом выяснилось, что не только в онкоцентре Екатеринбурга, но и во всей стране нет ни единой ампулы «Даунорубицина», мы надеялись, что Минздрав, чиновники смогут быстро решить эту проблему. Ведь на сегодняшний день это единственный существующий препарат для лечения лейкозов. Мы ошиблись…

По данным фонда, сегодня 13 маленьких пациентов Центра онкологии нуждаются в лечении «Даунорубицином». Но лекарства в больнице больше нет. Эту информацию «Четвертому каналу» подтвердил начальник отдела детской онкологии и гематологии ОДКБ №1.

Олег Аракаев, начальник отдела детской онкологии и гематологии ОДКБ №1:

Мы использовали этот препарат в течение 20 лет. Дети получали его без проблем. Но потом возникли перебои с поставками этого препарата. Мы узнали об этом в конце года. На сегодняшний день этого препарата на рынке нет.

Родители пациентов онкоцентра обратились в Министерство здравоохранения России. В департаменте государственного регулирования обращения лекарственных средств посоветовали обратиться к лечащему врачу, чтобы тот подобрал альтернативу «Даунорубицину».

Ирина Симонова, официальный представитель Министерства здравоохранения России:

В связи с отсутствием указанного препарата в Российской Федерации рекомендуем обратиться к лечащему врачу для подбора альтернативной схемы лечения. Дополнительно сообщаем, что производители и поставщики лекарственных препаратов самостоятельно принимают решения о присутствии своей продукции на территории России. Указанные юридические лица не находятся в подчинении Министерства здравоохранения.

В то же время врачи признают, что и альтернативных препаратов, включенных в государственный реестр лекарственных средств, в России не существует.

Даунорубицин» используется в лечении лимфобластных и миелоидных лейкозов, является препаратом химиотерапии 1-й линии. Он высокоэффективен, используется много лет, и официальных рекомендаций по его замене нет комментируют специалисты.

Родители вынуждены заказывать лекарство в Германии. Четыре ампулы обходятся примерно в 16 тысяч, в то время как стоимость одной ампулы российского препарата — всего 150 рублей.