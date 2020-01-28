Детская больница Нижнего Тагила получила аппараты ИВЛ для паллиативных пациентов

Эти аппараты ИВЛ предназначены для четырех детей в Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе, которым требуется респираторная терапия на дому.

Общая стоимость оборудования составила около 2,5 млн рублей. Как сообщили в больнице, после обучения родителей и адаптации ребенка к аппарату, дети будут выписаны домой.

Решение данного вопроса актуально для маленьких пациентов, которым приходится месяцами жить в реанимации в отрыве от родителей. Такие дети могут находиться дома, но для этого им нужен аппарат ИВЛ, умение родителей обращаться с данным оборудованием и надлежащий уход. Медицинский персонал помогает родителям освоить совершенно новые для них навыки,рассказала начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям областного Минздрава Наталья Зильбер.