В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено 23 новых случая COVID-19

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Свердловской области.

За период пандемии коронавируса в Нижнем Тагиле зарегистрировано 4175 случаев COVID-19. В Свердловской области за весь период эпидемии зафиксировано 69 399 пациентов с коронавирусом, из них 369 — за период с 27 по 28 января. 388 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В реанимации медицинских учреждений — 269 заболевших инфекцией, из них 183 подключены к аппаратам ИВЛ. Из региональных больниц в общей сложности выписались по выздоровлению 61 948 человек, в этом числе 384 — за минувшие 24 часа. Зафиксировано 1 989 летальных случаев. 16 человек умерли от инфекции за прошедшие сутки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter