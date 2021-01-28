В Свердловской области выявлено 369 новых случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области выявлено 369 новых случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 13:40Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за прошедшие 24 часа выявлено 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области приближается к 69,5 тысячи человек

Больше всего новых случаев зарегистрировано на территории Екатеринбурга - 137 человек. Остальные заразившиеся являются жителями Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

С начала коронавирусной эпидемии на Среднем Урале зафиксировано 69 399 случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 388 пациентов, из них 269 в реанимационных отделениях, в том числе 183 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 147 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

В России с 27 по 28 января зафиксировано 19 138 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. У 2 208 человек инфекция протекает без видимой симптоматики. Нарастающим итогом в России выявлено 3 793 810 случаев заражения.

Число выписанных по выздоровлению в Свердловской области почти достигло 62 тысяч человек

За минувшие 24 часа из больниц региона были выписаны 384 свердловчанина. В общей сложности выздоровели 61 948 человек.

По России после выздоровления выписано 26 775 пациентов. Всего вылечившихся насчитывается 3 229 258 человек.

За сутки 16 жителей Среднего Урала скончались от коронавирусной инфекции

В общей сложности в регионе зафиксировано 1 989 летальных случаев.

В России за сутки скончались 575 заболевших коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли 71 651 человек.

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