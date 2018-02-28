Потемнение Солнца вызвало магнитную бурю на Земле утром 27 февраля

Такие данные предоставили научные сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института. По их информации, колебания магнитного поля были замечены в ночь на вторник. К 11 часам утра индекс так называемого возмущения достиг пятого уровня из десяти возможных. Такое состояние называется «слабая магнитная буря».

Корональная дыра возникла в центре солнечного диска, на линии между Солнцем и Землёй.

Интересно, что это четвертая по счёту магнитная буря с начала 2018 года. Все они являлись незначительными, передает издание «РИА Новости». В период вспышек наиболее восприимчивые жители Земли должны воздержаться от алкоголя, никотина, а также от тяжелой пищи.