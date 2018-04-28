«Арт-субботник» с пионерами и фотозоной в духе СССР состоялся в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Организаторы намеревались привлечь как можно больше молодёжи и рассказать им, что субботники – это весёлое занятие. К участию в арт-субботнике были привлечены воспитанники 12-ти образовательных учреждений города.

Несмотря на то, что в названии мероприятия присутствует слово «субботник», в ходе мероприятия никто не прибирался. На празднике работала фотозона в стилистике СССР, на площади ходили пионеры.

Для всех желающих работали аттракционы. К примеру, в аттракционе «Аквагрим» школьники приняли участие в мастер-классе по рисованию гримом.

Это уже второй по счёту арт-субботник состоялся в Нижнем Тагиле во второй раз. Юные участники события признались, что им по душе такое времяпрепровождение. Организаторы пообещали сделать мероприятие ежегодным, передаёт «Тагил-ТВ».