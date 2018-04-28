Библиотекари Нижнего Тагила встретили Всемирный день охраны труда зарядкой (ФОТО)

27 апреля для сотрудников Центральной библиотеки начался с зарядки, приуроченной к Всемирному дню охраны труда. В этом году международный праздник проходит под лозунгом «Безопасность и здоровье нового поколения», потому, в первую очередь, коллектив учреждения решил направить внимание на молодых сотрудников.