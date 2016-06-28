Резкий запах из канализационного колодца напугал прохожих в центре Нижнего Тагила: рабочие сливали на дорогу воду (ФОТО)

Работники «Водоканала» работали у дома № 78 на улице Горошникова, лежащей вдоль «Тагильской лагуны». Один из жителей Нижнего Тагила заметил, что из цистерны грузовой машины на дорогу протянут шланг, из которого льётся вода:

Он сливал на дорогу жидкость, от которой пахло канализационными нечистотами. Моя дочь с криком «Фу» закрыла нос и шла так до самой парковки. Эта жидкость лилась по обочине дороги. Машины, проезжавшие по ней, разбрызгивали эту гадость на тротуар и на проходивших по нему людей написал он в сообществе «Черный список Тагила».

В «Водоканале» факт проведения работ на улице Горошникова не отрицают. Однако, как объяснил заместитель директора по производству Евгений Захаров, на дорогу выливалась обычная вода, а неприятный запах шёл из открытых рядом канализационных колодцев:

Жидкость, которая выливалась с этой машины, это водопроводная вода. Мы выкачали её с водопроводного колодца и сливали в ливневую канализацию. Одновременно рядом наши люди проводили работу по прочистке системы канализации — открывали колодцы, чистили... Открытые канализационные колодцы приводят к тому, что воздух вокруг не совсем приятно пахнет, поэтому люди и подумали, что мы какую-то грязную жидкость сливали сказал он.

Рабочие и сегодня трудятся на этом участке улицы. Их усилиями канализационные и водопроводные колодцы продолжают приводиться в порядок.