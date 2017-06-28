300 тысяч рублей требует заведующая поликлиникой из Нижнего Тагила от городского издания как компенсацию за нанесённый моральный вред

АН «Между строк» в начале июня выпустило резонансную публикацию о действующей, по словам фельдшера и медсестры медицинского учреждения, мошеннической схеме в Городской поликлинике №1 на Вагонке.

В публикации говорилось о том, что под контролем заведующей поликлиники Марианны Дуровой и заведующей отделением профилактики в поликлинике создана мошенническая схема, позволяющая получать деньги от страховых компаний благодаря оформлению фиктивных карт диспансеризации горожан.

В разговоре с журналистами TagilCity.ru заведующая поликлиникой назвала изложенные в статье материалы не достоверными, а жалобы медсестры и фельдшера, по её мнению, обусловлены личными соображениями.

Они не выполняли план по диспансеризации, конечно, это отразилось на заработной плате. Потому они и начали жаловаться. Проверка их работы выявила массу замечаний. Начиная от чрезвычайно малого времени, уделяемого каждому пациенту, заканчивая фактическим отсутствием на работе в рабочее время рассказала журналистам TagilCity.ru заведующая поликлиникой Марианна Дурова.

Публикация в СМИ информации, полученной от этих медиков, стала причиной обращения Марианны Дуровой в суд с иском о защите чести и достоинства.

Действиями ответчика [агентства новостей - прим. ред.] мне причинён моральный вред, от переживаний и стресса подорвано моё здоровье, у меня поднимается давление. Фактически меня обвинили в мошенничестве. Я постоянно чувствую на себе недобрые взгляды окружающих, мне приходится оправдываться в том, чего я никогда не совершала. Сам факт беспочвенных обвинений причиняет нравственные страдания выдержка из искового заявления в Ленинский районный суд Марианны Дуровой.

В качестве истца заведующая требует у суда, чтобы он обязал агентство новостей опубликовать опровержение той статьи, а также взыскал компенсацию за причинённый моральный вред в размере 300 000 рублей.