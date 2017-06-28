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300 тысяч рублей требует заведующая поликлиникой из Нижнего Тагила от городского издания как компенсацию за нанесённый моральный вред
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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300 тысяч рублей требует заведующая поликлиникой из Нижнего Тагила от городского издания как компенсацию за нанесённый моральный вред

28 июня 2017, 13:45Здоровье и экологияПавел Щербина
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