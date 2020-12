За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было выявлено 17 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

С начала пандемии в городе зарегистрировано 3534 заболевших. В Свердловской области за сутки зафиксировано 404 случая новой коронавирусной инфекцией. 581 свердловчанин находится в тяжелом состоянии, из них 231 — на аппаратах ИВЛ. За все время пандемии выявлен 57 381 случай инфицирования. За сутки из больниц выписали 407 пациентов, общее число выздоровевших составило 49 710 человек. От коронавируса всего скончалось 1457 жителей региона, из них 16 за прошедшие сутки.

